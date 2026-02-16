Caso Beic gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi. La causa deriva da un progetto di riqualificazione urbana nel centro di Milano, dove le loro aziende avevano partecipato alla gara. Gli avvocati degli imputati negano le accuse, ma le indagini hanno evidenziato alcune incongruenze nelle dichiarazioni rese durante la procedura.

Gli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile.