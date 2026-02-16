Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso Beic
Il prossimo 7 aprile inizia il processo contro Stefano Boeri e Cino Zucchi, accusati di aver coinvolto in una turbativa d’asta e di aver fornito false dichiarazioni nel caso Beic di Milano. La vicenda riguarda un appalto pubblico per la gestione della Biblioteca degli Incurabili, che ha portato a una disputa legale tra le parti.
Si apre il prossimo 7 aprile il processo per Stefano Boeri, Paolo Zucchi e altri 4 imputati accusati di turbativa d'asta e i primi due anche di dichiarazioni false sul caso della Beic di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni su Beic, udienza ad aprile
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono finiti sotto processo dopo che la procura ha aperto un’indagine sulla loro partecipazione al progetto Beic, accusandoli di aver manipolato la gara d’appalto e di aver fornito informazioni false sulla loro presenza in eventuali conflitti d’interesse.
Inchiesta Beic Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo: turbativa d’asta e false dichiarazioni su conflitto d’interessi
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati a giudizio per sospette irregolarità nell’ambito del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, che si dovrebbe costruire vicino al Villaggio Olimpico a Scalo Romana.
Urbanistica, l'archistar Stefano Boeri e altri sei a processo per il progetto Bosconavigli
Argomenti discussi: Milano, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per il caso Beic; Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti; FEV analysis: TCO cut by up to 33 percent through range extender trucks; Legal CEO: la trasformazione dell'avvocato in imprenditore digitale, lo studio legale come hub.
Inchiesta Beic a Milano, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processoRinviati a giudizio anche i vincitori del concorso, il terzo classificato e un altro architetto. Le accuse per le archistar sono di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interesse ... milanofinanza.it
Boeri e Zucchi rinviati a giudizio per turbativa d'asta nel concorso BeicInsieme ai due famosi architetti verranno processati altri quattro tecnici. Prima udienza il 17 aprile. Chiariremo le nostre posizioni nel dibattimento è la reazione delle due archistar ... rainews.it
Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi saranno processati per presunte irregolarità nel concorso della biblioteca BEIC x.com
L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Rinviati a giudizio gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi con le accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso della biblioteca europea. A processo anche altri 4 professionisti. - facebook.com facebook