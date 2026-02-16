Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa d' asta e false dichiarazioni su Beic udienza ad aprile
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono finiti sotto processo dopo che la procura ha aperto un’indagine sulla loro partecipazione al progetto Beic, accusandoli di aver manipolato la gara d’appalto e di aver fornito informazioni false sulla loro presenza in eventuali conflitti d’interesse. Durante l’udienza, prevista ad aprile, verranno ascoltati testimoni e analizzate le prove raccolte dagli inquirenti.
Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per il caso Beic. I due architetti italiani conosciuti a livello internazionale dovranno rispondere davanti al giudice delle accuse di turbativa d’asta e false dichiarazione sul conflitto d’interessi per il caso della realizzazione a Milano della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. Il rinvio a giudizio riguarda anche altri quattro professionisti coinvolti nella vicenda. Il rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi La decisione del gup Fabrizio Filice si basa sulle indagini dei pm pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini, secondo cui Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi nel concorso internazionale sulla costruzione del Beic. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Inchiesta Beic Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo: turbativa d’asta e false dichiarazioni su conflitto d’interessi
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati a giudizio per sospette irregolarità nell’ambito del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, che si dovrebbe costruire vicino al Villaggio Olimpico a Scalo Romana.
Caso Beic, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa e falso
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono sotto processo per aver manipolato la gara internazionale per la Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Porta Vittoria a Milano.
