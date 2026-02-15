Tradizione rispettata anche a Trieste | Stefano Accorsi e la corsetta mattutina sulle rive

Stefano Accorsi si è fatto vedere a Trieste mentre corre lungo le rive, un gesto che dimostra come la tradizione della corsetta mattutina sia ancora viva. La sua presenza è stata immortalata sui social, accompagnata dalla musica di Jamiro Quai e da un sorriso che ha conquistato i passanti. La scena si è svolta in una mattina fresca, con il mare che rifletteva le prime luci del giorno.

Una storia pubblicata sui canali social, con tanto di colonna sonora di Jamiro Quai e sorriso smagliante. Il celebre attore, impegnato al Rossetti con l'Ulisse, si è concesso questa mattina la tradizionale corsetta del mattino, evento che sui social ripropone dopo ogni impegno teatrale nelle.