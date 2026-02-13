Robot nel magazzino di Bonfiglioli | via 60 lavoratori in subappalto Primo sciopero di 2 ore i sindacati | Precedente pericoloso

Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Centro, annuncia che la Bonfiglioli Riduttori ha deciso di sostituire 60 lavoratori del subappalto di Calderara con robot nel suo magazzino. La decisione deriva da un progetto di automazione volto a migliorare l’efficienza, ma ha già scatenato il primo sciopero di due ore. I sindacati definiscono questa mossa un precedente pericoloso per i diritti dei lavoratori.

Bologna, 13 febbraio 2026 - Robot al posto delle persone. La Bonfiglioli Riduttor i, azienda meccanica guidata dalla presidente di Confindustria Emilia Centro, sonia Bonfiglioli, ha comunicato durante un incontro alla Regione Emilia-Romagna un progetto di automazione del magazzino che comporterebbe oltre 60 esuberi tra il personale dell'appalto Bcube e del subappalto Client Solution nel sito di Calderara (Bologna). La denuncia della Fiom: “Decisione gravissima”. A denunciarlo è la Fiom-Cgil di Bologna in un comunicato. Secondo il sindacato la decisione è stata comunicata senza confronto con le Rsu elette nello stabilimento, senza comunicazione alle organizzazioni sindacali e senza illustrare i dettagli dell'investimento e gli impatti sull'organizzazione del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sindacati si preparano a scendere in piazza dopo la chiusura dell'azienda Amex spa, che lavorava in subappalto per il magazzino Piaggio a Pontedera.

La chiusura dello stabilimento Piaggio di Pontedera e il subappalto di Amex Spa hanno suscitato preoccupazioni tra i lavoratori.

