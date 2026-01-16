Iran Trump rallenta | attacco congelato ma opzione militare resta

Il recente comportamento di Donald Trump nei confronti dell’Iran suggerisce un rallentamento delle tensioni, con il congelamento temporaneo di un possibile attacco militare. La decisione non implica un abbandono delle intenzioni, ma lascia aperta la possibilità di azioni future. Questa dinamica evidenzia la complessità delle relazioni tra Stati Uniti e Iran, mantenendo un clima di incertezza e di attenzione a eventuali sviluppi successivi.

(Adnkronos) –“Non vi dirò se agirò”. Donald Trump rallenta. Il presidente degli Stati Uniti congela l’attacco all’Iran con una frenata che non rappresenta uno stop definitivo. La Casa Bianca prende tempo in attesa di un’eventuale decisione in un quadro ad alta tensione, come delineano 5 fonti americane a Axios. La minaccia di azioni contro Teheran, dopo la violenta repressione attuata dal regime degli ayatollah contro le proteste di piazza, non si è ancora tradotta in fatti. L’amministrazione Trump valuta modi e tempi di un’eventuale operazione tra una serie di paletti. Le opzioni militari a disposizione di Washington non sono illimitate, complice il riposizionamento di uomini e mezzi nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

