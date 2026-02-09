Stasera in tv va in scena la terza puntata di Cuori, con Delia e Alberto sotto pressione. La tensione tra i due personaggi sale, mentre un paziente mette alla prova il team medico, portando alla luce le difficoltà quotidiane di chi lavora in ospedale. La serie continua a mostrare la complessità di un lavoro che combina competenza e emozioni.

La terza stagione di Cuori continua a esplorare il delicato equilibrio tra genio medico e fragilità umana. Portando i protagonisti a confrontarsi con scelte che nessun bisturi può risolvere. Nell’ospedale torinese delle Molinette, dove negli anni Settanta si combatte ogni giorno la battaglia per spostare il confine tra vita e morte, le vere emergenze non sono sempre quelle che suonano in corsia. Ne sanno qualcosa i nostri protagonisti, Alberto e Delia. Interpretati rispettivamente da Matteo Martari e Pilar Fogliati ( leggi qui la nostra intervista esclusiva ). Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay, dove è possibile vedere on demand le puntate già trasmesse, vanno in onda i due nuovi episodi che compongono la terza puntata di questa terza stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv nella terza puntata di Cuori 3 la tensione è alle stelle per Delia e Alberto e un paziente mette alla prova il team

Approfondimenti su Cuori 3

La terza puntata di Cuori 3 andrà in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

Ultime notizie su Cuori 3

Cuori 3 torna anche stasera su Rai 1 con il terzo appuntamento. Lo seguirete e soprattutto vi sta convincendo questa terza stagione Pilar Fogliati e Matteo Martari sono sempre splendidi nei ruoli di Delia e Alberto, ma tanto dinamiche (leggendo le vostre o facebook

