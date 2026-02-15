Irma, arrabbiata con Alberto, rivela a Delia il suo segreto, scatenando una reazione inaspettata. Questa sera, su Rai 1, va in onda la quarta puntata di Cuori 3, una serie che ha conquistato il pubblico con le sue storie intense e i personaggi complessi. La trama si infittisce mentre Irma cerca vendetta, creando tensione tra i protagonisti e portando a conseguenze imprevedibili. La serie, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, continua a catturare l’attenzione di chi segue le vicende dei personaggi, tra sentimenti e colpi di scena.

I battiti del cuore hanno un ritmo tutto loro, e non sempre seguono la logica. Lo sanno bene i protagonisti di Cuori 3, la serie che da tre stagioni tiene incollati allo schermo gli spettatori di Rai 1 e RaiPlay, con Matteo Martari e Pilar Fogliati (appena annunciata come co-conduttrice nella seconda serata di Sanremo 2026). Perché quando la medicina incontra i sentimenti, quando il bisturi deve fare i conti con le emozioni, il risultato è una miscela esplosiva che non lascia scampo. Stasera in tv – domenica 15 – alle 21.30 su Rai 1 (disponibile anche in contemporanea streaming e on demand su RaiPlay, dove si possono trovare tutti gli episodi finora realizzati), le Molinette tornano a essere il palcoscenico di passioni proibite, segreti che vengono a galla e scelte che cambiano il destino nella Torino del 1974. 🔗 Leggi su Amica.it

Stasera in tv la quarta puntata di Cuori 3 su Rai 1. Cosa succede quando Irma, per vendicarsi di Alberto, confessa tutto a Delia?

Stasera in tv va in scena la terza puntata di Cuori, con Delia e Alberto sotto pressione.

La quarta puntata di Cuori 3 va in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

