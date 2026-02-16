Startlist staffetta maschile biathlon Olimpiadi 2026 | orario tv streaming quartetti in gara

Martedì 17 febbraio, ad Anterselva, si svolge la staffetta maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa del calendario ufficiale delle competizioni. La gara inizia alle 14 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. La formazione italiana parteciperà con i quartetti che si preparano a sfidare le altre nazionali.

Martedì 17 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.30 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l'Italia che sarà protagonista con un quartetto a sorpresa. La frazione d'apertura, infatti, sarà affidata a Patrick Braunhofer, mentre il secondo segmento di gara vedrà in azione Lukas Hofer, il quale cederà il testimone a Nicola Romanin, che affronterà la terza frazione, lasciando poi a Tommaso Giacomel la chiusura della gara. La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD.