Startlist staffetta mista biathlon Olimpiadi 2026 | orario tv streaming i quartetti in gara

Domani alle 14, ad Anterselva si accendono le prime gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La startlist staffetta mista è pronta, con i quartetti italiani che si preparano a scendere in pista. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa emozionante giornata olimpica.

Domenica 8 febbraio, si aprirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.05 si terrà la staffetta mista, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto altamente competitivo, alla luce di quanto visto in stagione. La gara prevede un quartetto atipico nell’ ordine di gara, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura. La diretta tv della staffetta mista del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile dalle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist staffetta mista biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, i quartetti in gara Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara La startlist della staffetta femminile di Ruhpolding 2026, in programma mercoledì 14 gennaio alle 14. Startlist staffetta maschile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara La startlist della staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding 2026 è disponibile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Biathlon, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tris d’assi e staffetta mista le carte principali; Biathlon - L'IBU Cup approda a Sjusjøen: l'Italia punta su Bionaz, Barale, Comola e Zingerle per la staffetta mista; Biathlon, annunciato il quartetto azzurro della staffetta mista per le Olimpiadi: grandi ambizioni ad Anterselva; Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani. Startlist staffetta mista biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, i quartetti in garaDomenica 8 febbraio, si aprirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.05 si ... oasport.it Milano Cortina: staffetta mista del biathlon, apre l'azzurro GiacomelL'Italia si affida a Tommaso Giacomel nella staffetta mista che apre le gare olimpiche del biathlon. L'azzurro, arrivato ad Anterselva dopo gli esaltanti risultati in coppa, verrà schierato in prima ... ansa.it Biathlon – IBU Cup, le startlist delle sprint di Sjusjoen facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.