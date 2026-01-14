Startlist staffetta maschile biathlon Ruhpolding 2026 | orario tv streaming quartetti in gara
La startlist della staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding 2026 è disponibile. La competizione si svolgerà giovedì 15 gennaio alle ore 14, presso la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Di seguito, orari, modalità di visione su tv e streaming, e i quartetti in gara, per seguire al meglio la giornata di competizione.
La seconda giornata di gare ad Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 14.30, la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l’Italia. A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Lukas Hofer nella seconda frazione, Elia Zeni nel terzo segmento di gara e Nicola Romanin in chiusura. Nel complesso saranno 22 i quartetti al via. La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
