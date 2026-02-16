Staffetta civica per tutelare le aree pedonali | La presenza sul territorio è un deterrente contro le occupazioni abusive

Tiziana D'Alessandro, consigliera di Fratelli d’Italia, ha avviato una staffetta civica per proteggere le aree pedonali, in risposta agli episodi di occupazioni abusive avvenuti nelle zone più frequentate. La presenza costante dei volontari sul territorio mira a scoraggiare comportamenti illeciti e a garantire spazi sicuri per i cittadini. La collaborazione con il movimento Cittadini in Rete di Antonio Tomaselli, ex presidente della seconda circoscrizione, rafforza questa iniziativa di vigilanza partecipata.

Parte la staffetta civica per la tutela delle aree pedonali. L'iniziativa è della consigliera di Fratelli d'Italia, Tiziana D'Alessandro, assieme al movimento Cittadini in Rete di Antonio Tomaselli, ex presidente della seconda circoscrizione. L'obiettivo è quello di contrastare le occupazioni abusive e sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto degli spazi destinati ai pedoni. Un modo per sostenere anche il lavoro dei vigili urbani e delle forze dell'ordine. "La tutela delle aree pedonali di Palermo richiede attenzione, monitoraggio e interventi concreti sul territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Strasburgo, l’Europarlamento respinge l’emendamento di Ilaria Salis contro le occupazioni abusive.

Stamattina, in Prefettura, si è tenuta una riunione dedicata alle occupazioni abusive e alle strategie per la tutela del patrimonio pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.