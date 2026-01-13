Le occupazioni abusive e l' emergenza Zen riunione in Prefettura | Risponderemo con fermezza

Stamattina, in Prefettura, si è tenuta una riunione dedicata alle occupazioni abusive e alle strategie per la tutela del patrimonio pubblico. L'incontro ha affrontato le problematiche legate all’emergenza Zen e alle misure di controllo e riacquisizione degli immobili occupati ilegalmente, con l’obiettivo di assicurare un intervento efficace e conforme alle normative vigenti.

Questa mattina, in Prefettura, si è svolta una riunione convocata dal Prefetto dedicata al tema dell’abitare, delle occupazioni abusive e delle procedure di controllo, monitoraggio e riacquisizione del patrimonio pubblico.Per il Comune hanno partecipato gli assessori Brigida Alaimo (Patrimonio) e. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

