Stadio Maradona il nuovo progetto senza la pista d’atletica | ecco quando sarà presentato

Il nuovo progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli, che elimina la pista d’atletica, sarà presentato entro luglio alla Uefa e alla Figc. La decisione arriva dopo mesi di discussioni, e il piano prevede anche l’ampliamento delle tribune per aumentare la capienza. La richiesta di modifica ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Sarà presentato entro luglio alla Uefa e alla Figc il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli. Il progetto elaborato dal Comune, su modello di quello presentato nel 2015 dal Calcio Napoli, prevede l' eliminazione della pista di atletica e la realizzazione di un nuovo primo anello che, a differenza di quello attuale, avrà "piena visibilità" arrivando il più vicino possibile al campo, a 7,5 metri dal lato delle Curve e a 6 metri dal lato dei Distinti. "È impossibile che la pista di atletica rimanga, se si vogliono rispettare le regole Uefa bisogna avvicinare gli spettatori al campo e quindi bisogna andare sopra la pista come è stato fatto per tutti gli stadi di tipologia ovale, come il Parco dei Principi, il Maracanà e il Monumental di Buenos Aires", spiega l 'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza illustrando i punti salienti del progetto attraverso i canali web del Comune di Napoli.