Stadio inadeguato la testimonianza | Uno striscione ci ha impedito di vedere la partita Gli steward? Impotenti

Un tifoso presente ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, durante la partita Napoli-Roma, ha denunciato che uno striscione ha coperto il campo, impedendogli di seguire la partita. La causa del problema, secondo lui, sono stati gli steward, che si sono dimostrati incapaci di intervenire per risolvere la situazione. Il tifoso ha precisato che la visibilità era già compromessa prima dell’inizio dell’incontro, a causa di alcune barriere e di un'illuminazione insufficiente.

La segnalazione a NapoliToday di un tifoso parla apertamente di un "paradosso della curva B", descrivendo una situazione in cui "si pagano 50 euro per vedere il campo, ma ci si ritrova a fissare uno striscione" La segnalazione parla apertamente di un "paradosso della curva B", descrivendo una situazione in cui "si pagano 50 euro per vedere il campo, ma ci si ritrova a fissare uno striscione". Il tifoso racconta l'esperienza partendo dal momento dell'ingresso allo stadio: "fila ai tornelli, attesa, biglietto pagato a prezzo pieno e poi il fischio d'inizio. Ma per molti quel fischio segna l'inizio di una partita fantasma".