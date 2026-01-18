Federica Pellegrini e Matteo Giunta | Matilde ha avuto la convulsioni e non rispondeva Ci sentivamo impotenti

Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sulla sua seconda gravidanza, ora al settimo mese, descrivendo un episodio difficile in cui la figlia Matilde ha avuto convulsioni e non rispondeva. La sportiva e Matteo Giunta hanno parlato della sensazione di impotenza in quei momenti, sottolineando l'importanza di affrontare con serenità questa fase. La testimonianza offre uno sguardo sincero sulla loro esperienza personale e sulla gestione di un momento complesso.

