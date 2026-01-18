Federica Pellegrini e Matteo Giunta | Matilde ha avuto la convulsioni e non rispondeva Ci sentivamo impotenti
Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sulla sua seconda gravidanza, ora al settimo mese, descrivendo un episodio difficile in cui la figlia Matilde ha avuto convulsioni e non rispondeva. La sportiva e Matteo Giunta hanno parlato della sensazione di impotenza in quei momenti, sottolineando l'importanza di affrontare con serenità questa fase. La testimonianza offre uno sguardo sincero sulla loro esperienza personale e sulla gestione di un momento complesso.
Federica Pellegrini ha raccontato come procede la sua seconda gravidanza, arrivata ormai al settimo mese. Poi, insieme al marito Matteo Giunta, ha ricordato alcuni momenti difficili vissuti con la primogenita Matilde. 🔗 Leggi su Fanpage.it
