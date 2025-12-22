Scrive il segnalanteIo e la mia famiglia abbiamo gli abbonamenti per il campionato di basket di quest'anno (.e forse è l'anno sbagliato, ma fa lo stesso.) e il 21 dicembre 2025 ci siamo recati al palazzetto. Alle 17.30.siamo arrivati da via Bertini e i vigili ci hanno impedito l'ingresso in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Mi hanno impedito l'accesso a via Punta di Ferro per la partita, poi gli altri sono passati"

Leggi anche: Disabile al concerto di Marracash a Milano: “Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato”: il video

Leggi anche: Fiano contestato da giovani comunisti: “Mi hanno impedito di parlare”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): Inaccettabile; ‘Assalto sonoro street parade’, scatta il corteo degli anarchici: traffico in tilt sulla via Emilia; Fpa accoglie decisione della Corte Suprema che fissa scadenza per l'accesso dei media a Gaza; Monza, l'Arengario di Stefano Boeri: passerella o ascensore? La scelta ai cittadini: parte la consultazione social.

"Mi hanno impedito l'accesso a via Punta di Ferro per la partita, poi gli altri sono passati" - Io e la mia famiglia abbiamo gli abbonamenti per il campionato di basket di quest'anno (... forlitoday.it

Disabile al concerto di Marracash a Milano : Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato VERGOGNA! - facebook.com facebook