Mi hanno impedito l' accesso a via Punta di Ferro per la partita poi gli altri sono passati
Scrive il segnalanteIo e la mia famiglia abbiamo gli abbonamenti per il campionato di basket di quest'anno (.e forse è l'anno sbagliato, ma fa lo stesso.) e il 21 dicembre 2025 ci siamo recati al palazzetto. Alle 17.30.siamo arrivati da via Bertini e i vigili ci hanno impedito l'ingresso in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Disabile al concerto di Marracash a Milano: “Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato”: il video
Leggi anche: Fiano contestato da giovani comunisti: “Mi hanno impedito di parlare”
Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): Inaccettabile; ‘Assalto sonoro street parade’, scatta il corteo degli anarchici: traffico in tilt sulla via Emilia; Fpa accoglie decisione della Corte Suprema che fissa scadenza per l'accesso dei media a Gaza; Monza, l'Arengario di Stefano Boeri: passerella o ascensore? La scelta ai cittadini: parte la consultazione social.
"Mi hanno impedito l'accesso a via Punta di Ferro per la partita, poi gli altri sono passati" - Io e la mia famiglia abbiamo gli abbonamenti per il campionato di basket di quest'anno (... forlitoday.it
Disabile al concerto di Marracash a Milano : Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato VERGOGNA! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.