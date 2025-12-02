Due incidenti in un' ora sulla Valassina | a Monza traffico rallentato
Martedì nero per la Valassina, dopo un primo incidente avvenuto a Desio intorno alle 16, il traffico sulla SS36 ha subito dei forti rallentamenti nel tratto tra via Lario e Monza Elvezia a causa di ulteriore incidente stradale tra due auto, avvenuto intorno alle 17.15 di oggi, martedì 2 dicembre.
