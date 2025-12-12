Incidente tra auto sulla SS36 | traffico in tilt

This morning, December 12th, an accident involving two cars occurred on the SS36 near the Monza tunnel shortly after 8 AM. The collision has caused significant traffic disruptions along the route, affecting commuters and causing delays in the area. Emergency services are on site managing the situation and assisting those involved.

Incidente tra due auto sulla SS36 questa mattina, 12 dicembre. Poco dopo le 8 del mattino, all'altezza della galleria di Monza i due mezzi sono andati a sbattere.Ancora da chiarire le cause dell'incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 persone.Si registrano rallentamenti al traffico e lunghe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it