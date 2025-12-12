Incidente tra auto sulla SS36 | traffico in tilt
This morning, December 12th, an accident involving two cars occurred on the SS36 near the Monza tunnel shortly after 8 AM. The collision has caused significant traffic disruptions along the route, affecting commuters and causing delays in the area. Emergency services are on site managing the situation and assisting those involved.
Incidente tra due auto sulla SS36 questa mattina, 12 dicembre. Poco dopo le 8 del mattino, all'altezza della galleria di Monza i due mezzi sono andati a sbattere.Ancora da chiarire le cause dell'incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 persone.Si registrano rallentamenti al traffico e lunghe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
: Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 10, nel tratto compreso tra Venafro e Conca Casale. Per cause ancora da accertare, un autobus di linea - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torino Lingotto: scontro tra auto e moto, centauro trasportato in ospedale ift.tt/2bri1cf Vai su X
Schianto e tamponamento: code sulla SS36 in entrambe le direzioni - Code e rallentamenti in direzione Nord, ma anche verso Milano a causa di un incidente se ... Come scrive leccotoday.it
Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt - La Statale 36 è stata teatro di un doppio incidente che ha mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni di marcia. Da leccotoday.it
Lecco: il traffico nell'attraversamento della SS36 dopo un incidente