Traffico sulla SS36 altra mattinata di passione tra la Brianza e Lecco

Questa mattina la SS36 si riempie di auto in entrambe le direzioni, con lunghe code tra la Brianza e Lecco. I lavori in corso prima del tunnel del Monte Barro e la chiusura dello svincolo di Suello stanno creando disagi pesanti per chi percorre quella strada. Molti automobilisti si sono ritrovati in coda, aspettando che si alleggerisca un po’ il traffico. La situazione resta critica finché non finiranno i lavori di asfaltatura e non si riaprirà lo svincolo.

Un'altra mattinata di passione sulla SS36. I lavori in corso prima del tunnel del Monte Barro, con lo svincolo di Suello chiuso, stanno causando disagi notevoli agli utenti della Statale. E anche oggi, giovedì 29 gennaio 2026, lunghe code si sono formate nel tratto fra Bosisio Parini e Civate, in particolare in direzione Nord, dove gli automobilisti sono rimasti praticamente fermi a lungo, proseguendo a passo d'uomo. Una situazione che purtroppo è destinata a protrarsi per ore, diventando critica nei momenti di maggiore flusso di traffico. I lavori in corso, in particolare di asfaltatura e sistemazione del fondo di alcune tratte, anche in vista delle imminenti olimpiadi invernali Milano-Cortina.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, un incidente in una galleria sulla SS36 ha provocato un grave blocco del traffico tra Lecco e Ballabio, creando disagi sia sulla strada statale che in città.

