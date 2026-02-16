SS113 a Messina | frana e chiusura strada allerta meteo e instabilità del territorio Deviazioni e verifiche Anas

Una rete paramassi si è sgretolata, provocando una frana sulla SS113 a Messina e costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la strada. La zona di Piraino, in provincia di Messina, è stata interessata da un cedimento che ha messo in allerta le squadre di emergenza, mentre le piogge intense aumentano il rischio di ulteriori smottamenti. La strada rimane interdetta al traffico, e le verifiche di sicurezza sono in corso da parte di Anas.

Frana sulla SS113 a Messina: chiusa la strada, allerta per l'instabilità del territorio. Un tratto della SS113 Settentrionale Sicula, nei pressi di Piraino in provincia di Messina, è stato chiuso al traffico nella mattinata di oggi, 16 febbraio 2026, a causa del cedimento di una rete paramassi che ha provocato una frana. L'evento ha immediatamente generato disagi alla circolazione e ha riacceso i riflettori sulla fragilità idrogeologica di un territorio storicamente vulnerabile. Le autorità competenti hanno predisposto deviazioni del traffico. L'evento e le prime conseguenze. L'allerta è scattata intorno alle 09:50, quando le segnalazioni hanno raggiunto le centrali operative di Anas e delle forze dell'ordine.