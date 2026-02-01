Chiusura temporanea della SS113 a Messina per ispezione di un muro di sostegno in zona a rischio

Questa mattina, il tratto della SS113 tra Messina e Sant’Agata di Militello è stato chiuso al traffico. La decisione è arrivata dopo un’ispezione di un muro di sostegno in una zona considerata a rischio. La chiusura riguarda il chilometro 124 e durerà fino a quando non saranno completati gli interventi di sicurezza. La polizia e i tecnici sono sul posto per verificare la stabilità della parete e decidere come procedere. La circolazione è deviata su strade alternative, ma si prevedono ritardi e disagi

Un tratto della strada statale 113, noto anche come "Settentrionale Sicula", è stato temporaneamente chiuso al traffico nel tratto compreso tra Messina e Sant'Agata di Militello, all'altezza del chilometro 124. L'interruzione è stata decisa dalle autorità competenti per consentire un'ispezione approfondita su un muro di sostegno che, in seguito a segnalazioni e valutazioni tecniche, è stato ritenuto potenzialmente a rischio. L'operazione è stata avviata su indicazione di esperti del settore infrastrutture e geologia, che hanno rilevato segni di instabilità nel terreno circostante e nel manufatto strutturale.

