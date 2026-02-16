Leonardo Spinazzola ha dichiarato di essere uscito dal campo senza traumi dopo aver evitato un infortunio durante la partita tra Napoli e Roma. La causa è stata un intervento tempestivo che gli ha permesso di fermarsi prima di peggiorare la situazione. Spinazzola ha specificato di aver percepito subito il rischio e di aver agito di conseguenza, aggiungendo che si sente bene e che si è preso qualche minuto per recuperare.

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma Napoli-Roma, Spinazzola in conferenza. Come stai? “Mi sono fermato in tempo, spero così. Mi ascolto molto bene adesso, spero di non aver sbagliato. E spero anche che Rrahmani non si sia fatto nulla di male. Da fuori è stata una partita di intensità, di duelli, è andata bene alla fine perché è un punto che ci fa bene, usciamo da qui con segnali positivi”. Rimorsi? “ No, un punto guadagnato per la reazione, l’abbiamo recuperata due volte contro una Roma in grande salute, che fa un grande calcio, fisico e tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola: “Non mi sono fatto niente, mi sono fermato in tempo”

