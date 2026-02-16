Spider-Man arriverà mai su Xbox? Ecco cosa dice Insomniac

Insomniac ha confermato che Spider-Man non arriverà mai su Xbox, lasciando i fan di Microsoft senza speranze. La casa di sviluppo ha spiegato che il gioco rimarrà esclusiva PlayStation, anche dopo il successo recente del titolo. Un portavoce ha chiarito che nessuna trattativa è in corso per portare l’eroe sui sistemi Microsoft. La decisione si basa sulla volontà di mantenere le esclusive per PlayStation, che rappresentano un elemento chiave della strategia della casa giapponese.

Spider-Man e Xbox: Insomniac chiude la porta, ma il dibattito sulle esclusive è aperto. Il futuro di Spider-Man su Xbox è sempre più incerto. Insomniac Games ha espresso scetticismo riguardo a una futura versione del suo celebre titolo per la console Microsoft, riaccendendo il dibattito sulle esclusive nel mondo videoludico e sulle promesse di esclusività che spesso vengono disattese. La decisione, se confermata, solleva interrogativi sul valore delle esclusive in un mercato sempre più orientato al multipiattaforma. La risposta di Insomniac e il peso delle promesse passate. La questione è tornata al centro del dibattito a seguito di una recente dichiarazione di Insomniac Games, che ha definito "non probabile" un arrivo di Spider-Man su Xbox. Mentre Microsoft pubblica i suoi first-party anche su PS5, Sony mantiene una linea più rigida per le produzioni narrative di punta come Spider-Man.