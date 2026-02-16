Insomniac ha confermato che Marvel’s Spider-Man arriverà su Xbox, chiarendo le voci che circolavano da settimane. La società ha spiegato che il gioco sarà disponibile su più piattaforme per raggiungere un pubblico più ampio. La decisione include anche l’aggiunta di contenuti esclusivi per la versione Xbox, come nuove missioni e personaggi. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, curiosi di scoprire come il titolo si adatterà alla console concorrente.

Nel panorama videoludico attuale, parlare di esclusive non significa più parlare di confini invalicabili. Eppure, quando si tratta di Marvel’s Spider-Man, la posizione sembra ancora piuttosto chiara. Dopo alcune discussioni online sulla possibile pubblicazione del gioco su Xbox, Insomniac Games ha risposto in modo sintetico e diretto sul proprio account X: “ Improbabile ”. Una dichiarazione breve, ma sufficiente a raffreddare le speculazioni. La questione nasce dal contesto più ampio di un’industria che sta progressivamente ridefinendo le proprie strategie. Negli ultimi anni Sony ha mostrato maggiore apertura, portando diverse produzioni PlayStation su PC e, in casi specifici, anche su piattaforme concorrenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Marvel's Spider-Man è in arrivo su Xbox? Risponde Insomniac in modo piuttosto prevedibile

