Spider-Man potrebbe arrivare su Xbox? Parla Insomniac Games

Insomniac Games ha dichiarato che Spider-Man non arriverà su Xbox, chiarendo che il gioco rimane un’esclusiva PlayStation. La società ha spiegato che i diritti e gli accordi commerciali rendono improbabile un’uscita su altre piattaforme. Molti giocatori avevano sperato di vedere il supereroe anche su Xbox, ma al momento non ci sono piani ufficiali in questa direzione.

Spider-Man su Xbox? Insomniac Games frena l'entusiasmo dei fan. La possibilità di giocare a Spider-Man sulle console Xbox sembra allontanarsi. Lo studio Insomniac Games ha espresso scetticismo riguardo a un possibile porting del suo celebre franchise, alimentando il dibattito sulle strategie di esclusività nel mondo dei videogiochi. La notizia è emersa da un'interazione sui social media, in un contesto di mercato in rapida evoluzione dove le esclusive tradizionali sono sempre più messe in discussione. La risposta che ha infiammato i fan. Tutto è iniziato quando un utente ha chiesto direttamente a Insomniac Games, tramite Twitter, se Marvel's Spider-Man avrebbe mai potuto raggiungere le piattaforme Xbox. Nel nuovo equilibrio tra Sony e Microsoft, l'ipotesi di Spider-Man su Xbox segnerebbe un cambio di paradigma molto più profondo rispetto ai porting su PC. Le speranze di un arrivo di Spider-Man su Xbox sono state deluse, con i giochi che probabilmente rimarranno esclusive PC/PS5. I giochi Marvel's Spider-Man potrebbero non arrivare mai sulle console Xbox. Insomniac Games ha respinto le possibilità che le esclusive per PlayStation supportino alla fine la piattaforma.