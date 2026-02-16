Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha criticato la Francia durante un'intervista alla radio Deutschlandfunk, accusandola di non impegnarsi abbastanza nelle spese militari europee. Wadephul ha sottolineato che, nonostante gli impegni presi, Parigi non ha ancora aumentato adeguatamente i fondi destinati alla difesa, mentre i paesi vicini stanno rafforzando i propri budget.

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, intervenendo alla radio Deutschlandfunk, ha invitato i partner europei della Nato ad aumentare le spese per la difesa e ha criticato in particolare la Francia, definendo i suoi sforzi “insufficienti”. “Dobbiamo attuare il 5%”, ha affermato Wadephul, riferendosi all’obbligo per i paesi legati all’Alleanza di destinare il 5% del loro Pil al settore della difesa. “In Germania lo facciamo; i nostri bilanci e la nostra pianificazione finanziaria a medio termine lo consentono; ma se guardiamo ai nostri vicini, ai nostri alleati, c’è ancora margine di miglioramento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spese militari europee, il ministro tedesco Wadephul bacchetta la Francia: “I suoi sforzi sono insufficienti”

Dopo mesi di discussioni, il governo francese ha deciso di approvare il bilancio per il 2026 senza passare dal voto dell’Assemblea nazionale.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, propone di rivedere gli stanziamenti del ministero della Difesa, suggerendo di sostituire le spese militari con investimenti in sanità, occupazione, istruzione e ambiente.

