Dopo mesi di discussioni, il governo francese ha deciso di approvare il bilancio per il 2026 senza passare dal voto dell’Assemblea nazionale. Il premier Lecornu ha usato i poteri speciali per adottarlo direttamente, aprendo così la strada a un aumento delle spese militari senza il consenso parlamentare. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni e i sostenitori del governo.

Dopo quattro mesi di dibattito parlamentare, il bilancio per il 2026 dello Stato francese è stato ufficialmente adottato, ma senza l’approvazione dell’Assemblea nazionale. Per rompere l’impasse, il primo ministro Sébastien Lecornu ha fatto ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione, che consente al Governo di convalidare progetti di legge senza sottoporli al voto dell’Assemblea. La finanziaria è stata ratificata ieri, lunedì 2 febbraio. Nelle ore seguenti, il premier ha superato indenne due mozioni di sfiducia presentate contro di lui dall’ala destra e sinistra del parlamento. In base a quanto previsto dalla Costituzione, se Lecornu fosse stato sfiduciato, l’adozione del bilancio sarebbe risultata invalida. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Francia, il premier Lecornu usa i poteri speciali per adottare il bilancio senza voto: così passa l’aumento delle spese militari

Approfondimenti su Lecornu Bilancio

In Francia, sono state presentate mozioni di sfiducia contro Lecornu, con il premier che ha minacciato elezioni anticipate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lecornu Bilancio

Argomenti discussi: Lecornu è il nuovo premier in Francia: la nomina di Macron dopo la crisi di governo e le dimissioni di Bayrou; Francia, via libera al bilancio 2026: Lecornu resiste alla censura; Francia, il governo sul filo del rasoio; Come ha fatto Lecornu, dato per spacciato, a dotare la Francia di una Finanziaria.

Come ha fatto Lecornu, dato per spacciato, a dotare la Francia di una FinanziariaDue settimane fa, il premier aveva affermato che bisogna saper porre fine a una crisi politica. E da allora ha sguainato l’arma speciale offerta dalla Costituzione per bypassare il voto del Parlamen ... ilfoglio.it

Francia, Lecornu si rimangia la parola: per far passare la manovra 2026 dribblerà il voto del ParlamentoIl premier francese ricorrerà all'articolo 49.3 per approvare il budget 2026, esponendosi alle mozioni di sfiducia ... ilfattoquotidiano.it

Francia, Macron incontra premier danese Frederiksen: "Pieno sostegno a Danimarca e Groenlandia" - facebook.com facebook

Francia, social vietati agli under 15: approvato il ddl alla Camera, l'ex premier Attal: "Un passo decisivo per proteggere i giovani" x.com