Sparkasse cresce nel nord-est | focus su Veneto e Emilia-Romagna

Sparkasse ha ampliato la sua presenza nel nord-est italiano, spinta dalla domanda crescente di clienti interessati a servizi bancari moderni. La banca punta a rafforzare la propria posizione nel Veneto e in Emilia-Romagna, due regioni dove ha già avviato nuove filiali e lanciato offerte dedicate. Questa strategia mira a catturare persone e imprese che desiderano una banca di medie dimensioni, capace di garantire qualità elevata e innovazione.

QUALITÀ senza compromessi per attirare persone fisiche e imprese che cercano una banca di media taglia ma che offra servizi all'avanguardia. SparkasseCassa di Risparmio di Bolzano oggi è la più importante Casse di Risparmio indipendente in Italia e la più grande banca con sede nel nord-est del Paese. Dal 1992 la Banca è una società per azioni e conta più di 24mila soci (circa il 20% da fuori Alto Adige), che costituiscono il capitale primario della Cassa di Risparmio; tra questi il principale è la Fondazione, con il 65% circa delle azioni. La Cassa di Risparmio è una banca solida ed in salute, che si rivolge sempre più all'intero Nord Est (Trentino Alto- Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna) e non solo alla tradizionale clientela dell'Alto Adige (dove è leader con il 22% del mercato), mettendo il cliente al centro del suo operato.