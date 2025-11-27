La ‘Dop economy’ cresce valore in 14 regioni Nord est motore pulsante

(Adnkronos) – Nel 2024 la Dop economy mostra valori in crescita in quattordici regioni italiane su venti. Le quattro regioni del Nord-Est si confermano “motore pulsante” con un valore aggregato di 11,24 miliardi euro, +2,8% sul 2023. Il Veneto sfiora i 5 miliardi di valore, Emilia-Romagna (+3,0%) e Friuli-Venezia Giulia (+8,1%) rafforzano ulteriormente il risultato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

