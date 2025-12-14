Australia sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah | almeno 5 morti Due arresti

Una sparatoria di massa si è verificata a Bondi Beach, Sydney, durante una celebrazione ebraica di Hanukkah. L'incidente ha provocato almeno cinque vittime e due persone sono state arrestate. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell'evento.

Sidney, 14 dicembre 2025 – È in corso una sparatoria a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. Secondo quanto si apprende, almeno 5 persone sono state uccise durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco sui partecipanti. Lo afferma la comunità ebraica di Sydney. Due sospettati sono stati fermati dalla polizia. In un post su X la polizia ha definito l'accaduto un “episodio in corso”, esortando la popolazione a evitare la zona. “Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo ”, fanno sapere le forze dell’ordine. Quotidiano.net Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Sparatoria di massa a Sydney: “Possibili vittime, state lontano da Bondi Beach”. Fermate due persone - Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell'area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime ... fanpage.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

