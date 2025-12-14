Sparatorie negli Usa e in Australia | due studenti uccisi nel Rhode Island tre morti in un attentato a Sidney

Due tragici episodi di sparatorie si sono verificati recentemente negli Stati Uniti e in Australia, causando diverse vittime. Nel Rhode Island, una sparatoria alla Brown University ha provocato la morte di due studenti e il ferimento di altri nove. In Australia, un attentato a Sidney ha causato tre vittime. La caccia all’uomo è ancora in corso in entrambi i casi.

È ancora caccia all’uomo dopo la sparatoria avvenuta nella Brown University nel Rhode Island, negli Stati Uniti, costata la vita a due studenti mentre altri nove sono rimasti gravemente feriti. Le autorità hanno diffuso un video del sospetto, dopo che il vice comandante della polizia di Providence, Timothy O’Hara, aveva detto che si trattava di ”un uomo vestito di nero”. Nel filmato si vede appunto un uomo che indossa vestiti neri e larghi che cammina lungo una strada lontano del campus. Sembra che abbia intorno ai trent’anni, hanno riferito le autorità senza precisare. Durante la sparatoria l’uomo potrebbe aver indossato una mascherina. Secoloditalia.it Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

Australia, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la "Festa delle Luci" ... lapresse.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

Australian Defence Force: le forze armate australiane stanno testando l'idoneità tecnica del mirino israeliano Smartshooter “SMASH 3000” come strumento di difesa contro i droni della fanteria nell'ambito del progetto di valutazione tecnologica LAND 156 LOE - facebook.com facebook

© Secoloditalia.it - Sparatorie negli Usa e in Australia: due studenti uccisi nel Rhode Island, tre morti in un attentato a Sidney

Australia Had a Mass-Shooting Problem. Here’s How it Stopped

Video Australia Had a Mass-Shooting Problem. Here’s How it Stopped Video Australia Had a Mass-Shooting Problem. Here’s How it Stopped