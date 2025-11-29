Rifiuti a Porto Empedocle Cga ribalta il Tar | il Comune vince battaglia da 410 mila euro
Si conclude con un ribaltamento in appello la lunga disputa tra il Comune di Porto Empedocle e la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti al centro di un contenzioso da oltre 410 mila euro. In primo grado il Tar di Palermo aveva accolto il ricorso della ditta I. srl contro la decisione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
