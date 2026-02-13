“I corpi erano lì, nel frigo”. La scoperta shock sulla moglie: scena agghiacciante Una vicenda sconvolgente arriva dalla Francia, dove una donna avrebbe nascosto per anni i corpi dei suoi due neonati nel freezer di casa, dopo aver tenuto segrete le gravidanze nascoste anche al marito. La polizia ha trovato i corpi durante una perquisizione, dopo che alcuni amici avevano segnalato comportamenti sospetti della donna, che negli ultimi mesi aveva mostrato segni di grande agitazione.

Una vicenda sconvolgente arriva dalla Francia, dove una donna avrebbe nascosto per anni i corpi dei suoi due neonati nel freezer di casa, dopo aver tenuto segrete le gravidanze nascoste anche al marito. Il caso è esploso nella piccola comunità di Aillevillers-et-Lyaumont, nella regione della Borgogna-Franca Contea, e ha rapidamente assunto i contorni di un vero giallo familiare. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini sarebbero stati partoriti in casa tra il 2011 e il 2018, in totale segretezza. La scoperta dei corpi dei neonati sarebbe avvenuta solo dopo la segnalazione del marito alle autorità, facendo emergere una vicenda rimasta nell’ombra per anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

