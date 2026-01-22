Mette al mondo suo figlio poi il dramma | Francesca muore così la scoperta agghiacciante

Francesca Basile, 25 anni, è deceduta improvvisamente pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. La tragedia si è consumata a Lama, Taranto, tra la notte dell’8 e il 9 gennaio, lasciando la comunità sgomenta. La scoperta di questa morte inattesa solleva molte domande sulle cause e sulle circostanze di un evento che ha colpito profondamente famiglia e amici.

Una morte improvvisa ha spezzato una vita appena iniziata. Francesca Basile, 25 anni, era rientrata a casa da pochi giorni con il suo primo figlio quando, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, si è accasciata nella sua abitazione di Lama, a Taranto. A distanza di giorni, i primi risultati dell' autopsia iniziano a fare luce sulla tragedia. Secondo gli accertamenti preliminari, la giovane sarebbe stata colpita da una dissezione dell'aorta, un grave problema cardiovascolare mai diagnosticato in precedenza. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Taranto e affidato al medico legale Eloisa Maselli dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, su incarico della pm Flavia De Grazia.

