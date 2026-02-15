Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il derby d’Italia vinto contro la Juventus. Durante l’intervista a Sky Sport, ha commentato il comportamento di Kalulu, dicendo che il suo tocco è stato leggero, ma che avrebbe dovuto tenere le mani a casa. Ha anche elogiato la Juventus, sottolineando come Spalletti riesca a mettere in difficoltà qualsiasi squadra. La partita si è svolta ieri sera, davanti a migliaia di tifosi allo stadio.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo ottenuta nel derby d’Italia in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così il match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Spor. SUL MATCH – « Abbiamo patito la gara, erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto: e i ragazzi purtroppo l’hanno risentita. Ma col cuore e con quello che dovevamo fare siamo riusciti a vincerla: mi prendo il carattere e la ricerca di voler far male con una squadra che con Spalletti mette in difficoltà chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu a Sky Sport: «Kalulu? Tocco leggero ma tenga le mani a casa! Complimenti alla Juve, Spalletti mette in difficoltà chiunque»

