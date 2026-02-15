Inter Juve furia bianconera nel tunnel | rissa sfiorata tra dirigenti Ce n’è anche per Marotta! Cos’è successo

Durante il derby tra Inter e Juventus, un alterco tra i dirigenti ha provocato una maxi rissa nel tunnel, con tanto di spintoni e parole forti. La lite si è scatenata al 42° minuto, quando Marotta e La Penna si sono scambiati accuse violente, coinvolgendo anche altri membri dello staff. Un episodio che ha riscaldato gli animi e rischiato di degenerare ulteriormente.

Durante il match tra Inter e Juventus, Spalletti si è scagliato contro Beppe Marotta nel tunnel, accusandolo di comportamenti provocatori. Rosso Kalulu, furia Juve contro la Penna al rientro negli spogliatoi: la reazione rabbiosa di Spalletti e dei dirigenti! Cos'è successo Durante il match, Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso e, al rientro negli spogliatoi, la Juventus ha reagito con rabbia contro l'arbitro Penna.