Spaccio in strada consegna le dosi a una donna in auto | in casa ha un magazzino di droga

La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 per detenzione e spaccio di droga. Durante un’operazione, sono state sequestrate circa 150 dosi di cocaina, trovate in un “magazzino” domestico. L’indagine ha portato anche al fermo di un episodio di spaccio in strada, con consegna di dosi a una donna in auto. Gli uomini sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

