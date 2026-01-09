Condannato per droga fermato con 32 dosi in bocca

I carabinieri di Genova Centro hanno arrestato un uomo di 45 anni, originario del Senegal, per un ordine di carcerazione relativo a reati di produzione e traffico di droga. L’uomo, trovato con 32 dosi in bocca, dovrà scontare una pena di circa otto mesi. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle attività illecite nel territorio, nel rispetto delle norme e della legalità.

I carabinieri della compagnia di Genova Centro, al termine di mirate ricerche, hanno arrestato un 45enne di origini senegalesi, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Genova, dovendo espiare la pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione per produzione, traffico e. I militari, dopo aver rintracciato il 45enne in piazza del Monastero, lo hanno perquisito, trovando 32 dosi di sostanza stupefacente, 12 di eroina e 20 di crack, nascoste in bocca, nonché 170 euro in

