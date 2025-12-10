Beccata a disfarsi della droga | arrestata spacciatrice dai carabinieri
Un'operazione dei carabinieri di Gravina di Catania ha portato all'arresto di una donna di 54 anni di Pedara, sorpresa mentre si stava disfando di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un'indagine mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine nel presidiare il territorio.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Gravina di Catania “tenevano d’occhio” quella 54enne di Pedara che hanno arrestato perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Avevano, infatti, svolto un’accurata attività info investigativa ad esito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
