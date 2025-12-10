Gravina di Catania spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga | arrestata
Durante un controllo a Gravina di Catania, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 54 anni di Pedara, sorpresa mentre cercava di disfarsi della droga. L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa, aveva già sollevato sospetti sulla sua possibile partecipazione allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania stavano monitorando da tempo una 54enne di Pedara, sospettata – secondo gli elementi raccolti e da verificare in sede giudiziaria – di essere coinvolta nello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività investigative avevano infatti delineato la donna come figura attiva nel traffico di droga, spingendo i militari a organizzare mirati servizi di osservazione. L'intervento nell'abitazione. Intorno alle 9 del mattino, i Carabinieri hanno raggiunto l'abitazione della donna, situata in una zona residenziale del comune pedemontano.
GRAVINA DI CATANIA. FOLLE FUGA IN AUTO PER SFUGGIRE AI CONTROLLI: ARRESTATO 21ENNE DAI CARABINIERI È stato inseguito e poi arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania un 21enne catanes
