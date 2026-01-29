Spaccia cocaina ad un giovane in Oltretorrente in casa più di 9 mila euro in contanti | 31enne arrestato

I carabinieri di Parma hanno arrestato un 31enne che spacciava cocaina tra via Bixio e borgo Santa Caterina. L’uomo è stato sorpreso mentre consegnava una dose di due grammi a un giovane, che si è poi allontanato in un bar. Durante la perquisizione nell’appartamento dell’uomo, i militari hanno trovato più di 9 mila euro in contanti.

È stato sorpreso e poi fermato dai carabinieri di Parma in Oltretorrente, tra via Bixio e borgo Santa Caterina, mentre spacciava una dose di 2 grammi di cocaina ad un cliente, che è poi entrato in un bar. Un 31enne straniero è stato arrestato per spaccio. In tasca aveva 600 euro in contanti, nella sua abitazione c'erano 9 mila euro, frutto dell'attività di spaccio. L'uomo, tra l'altro, risulta disoccupato. L'episodio si è verificato nella serata di lunedì 26 gennaio. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato due uomini in atteggiamento sospetto all'incrocio tra via Bixio e borgo Santa Caterina.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Oltretorrente Parma

Nel primo periodo del 2026, i Carabinieri di Clusone hanno effettuato due operazioni mirate al contrasto dello spaccio di droga.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 900 grammi di cocaina e oltre 41 mila euro in contanti.

Ultime notizie su Oltretorrente Parma

