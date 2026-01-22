Blackout post maltempo a Belpasso il sindaco Caputo sollecita interventi urgenti di ripristino

Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia Orientale, molte famiglie di Belpasso continuano a vivere le conseguenze del blackout. Il sindaco Caputo ha richiesto interventi tempestivi per il ripristino delle utenze e la messa in sicurezza del territorio. È fondamentale intervenire prontamente per garantire servizi essenziali e il ripristino della normalità nella comunità.

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia Orientale, numerose famiglie del territorio comunale sono rimaste senza energia elettrica da lunedì scorso La fase più intensa dell'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia Orientale è ormai alle spalle, ma per numerose famiglie del territorio comunale di Belpasso l'emergenza è tutt'altro che conclusa. Da lunedì scorso, infatti, diverse utenze cittadine sono ancora prive di energia elettrica a causa dei gravi danni alla rete. A intervenire sulla vicenda è il sindaco Carlo Caputo, che definisce "non più tollerabile" il protrarsi dei disservizi.

