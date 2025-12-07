Comparto Cittadella nel mirino degli accertatori della sosta di Amt3

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 per invitare gli automobilisti a rispettare le regole di sosta e per informare sulle aree maggiormente monitorate dai propri accertatori. Nella settimana dell'8 dicembre e di Santa Lucia, l'attenzione sarà. 🔗 Leggi su Veronasera.it