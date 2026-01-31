Vendita abusiva di fiori in centro multa da oltre 5mila euro e ordine di allontanamento per un uomo
La Polizia Locale di Ravenna ha colto in flagrante un uomo mentre vendeva fiori illegalmente in centro. Durante un controllo in via Corrado Ricci, gli agenti lo hanno fermato e multato con una sanzione superiore ai 5.000 euro. Ora l’uomo dovrà anche lasciare immediatamente la zona.
Oggi il personale della Polizia Locale di Ravenna, durante un servizio di monitoraggio del centro storico, in via Corrado Ricci, ha intercettato un uomo che sarebbe stato sorpreso nell'attività di vendita abusiva. Si tratta di un 36enne di origine nordafricana, regolare sul territorio e già noto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
