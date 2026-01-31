Vendita abusiva di fiori in centro multa da oltre 5mila euro e ordine di allontanamento per un uomo

La Polizia Locale di Ravenna ha colto in flagrante un uomo mentre vendeva fiori illegalmente in centro. Durante un controllo in via Corrado Ricci, gli agenti lo hanno fermato e multato con una sanzione superiore ai 5.000 euro. Ora l’uomo dovrà anche lasciare immediatamente la zona.

