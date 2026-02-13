Buttafuori dello Storya pestano un cliente e gli rompono una gamba | discoteca chiusa per 60 giorni È la terza volta

Uno scontro tra buttafuori dello Storya e un cliente ha portato alla rottura di una gamba dell’uomo. La lite, scoppiata la scorsa notte, è finita con la violenta aggressione e la conseguente chiusura temporanea del locale. La polizia ha già avviato un’indagine e i proprietari devono rispettare la sospensione di 60 giorni stabilita dal questore. Questo episodio rappresenta il terzo incidente simile nello stesso locale negli ultimi anni.

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Chiusa per due mesi la discoteca Storya, una delle più note del Padovano. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato dalla polizia ed è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica, in particolare dopo il grave episodio avvenuto la notte del 1° febbraio quando i buttafuori del locale hanno picchiato un 19enne causandogli la frattura di una gamba. Il pestaggio A fronte della notizia del pestaggio, resa pubblica dalla madre del ragazzo, il questore ha attivato la Polizia anticrimine per condurre le opportune verifiche e chiarire l'accaduto.