Picchiato dai buttafuori dello Storya che gli rompono una gamba | discoteca chiusa per 60 giorni È la terza volta

Da ilgazzettino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato picchiato dai buttafuori dello Storya, che gli hanno rotto una gamba. La rissa è scoppiata dopo una discussione all’ingresso del locale, che ha coinvolto anche altri clienti. Per evitare ulteriori incidenti, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la discoteca per 60 giorni. Questa è la terza volta che il locale riceve una sanzione simile.

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Chiusa per due mesi la discoteca Storya, una delle più note del Padovano. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato dalla polizia ed è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica, in particolare dopo il grave episodio avvenuto la notte del 1° febbraio quando i buttafuori del locale hanno picchiato un 19enne causandogli la frattura di una gamba. Il pestaggio A fronte della notizia del pestaggio, resa pubblica dalla madre del ragazzo, il questore ha attivato la Polizia anticrimine per condurre le opportune verifiche e chiarire l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

picchiato dai buttafuori dello storya che gli rompono una gamba discoteca chiusa per 60 giorni 200 la terza volta

© Ilgazzettino.it - Picchiato dai buttafuori dello Storya che gli rompono una gamba: discoteca chiusa per 60 giorni. È la terza volta

Approfondimenti su picchiato buttafuori

«Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha spezzato una gamba»

Questa notte a Santa Giustina in Colle la serata si è conclusa con una brutale aggressione.

Uomo aggredito all’uscita di una discoteca: pugno e calcio che gli rompono la gamba, testimoni sconvolti

Un giovane di 21 anni di San Giorgio delle Pertiche è finito in ospedale dopo essere stato picchiato davanti alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle.

Ultime notizie su picchiato buttafuori

picchiato dai buttafuori delloPicchiato dai buttafuori: ha una gamba rottaDoveva essere una serata di divertimento in discoteca, si è conclusa con un ricovero in ospedale e l’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nella notte tra sabato e domenica 1 febbraio in un ... polesine24.it

Savona, due giovani picchiati dai buttafuori: Se ti avvicini ancora ti stacco la testaSavona – Proseguono le indagini della Squadra mobile sul caso del presunto racket delle agenzie di security: un sistema, secondo l’accusa, finalizzato ad assicurarsi con le minacce il lavoro nelle ... ilsecoloxix.it