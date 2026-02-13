Picchiato dai buttafuori dello Storya che gli rompono una gamba | discoteca chiusa per 60 giorni È la terza volta

Un uomo è stato picchiato dai buttafuori dello Storya, che gli hanno rotto una gamba. La rissa è scoppiata dopo una discussione all’ingresso del locale, che ha coinvolto anche altri clienti. Per evitare ulteriori incidenti, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la discoteca per 60 giorni. Questa è la terza volta che il locale riceve una sanzione simile.

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Chiusa per due mesi la discoteca Storya, una delle più note del Padovano. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato notificato dalla polizia ed è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica, in particolare dopo il grave episodio avvenuto la notte del 1° febbraio quando i buttafuori del locale hanno picchiato un 19enne causandogli la frattura di una gamba. Il pestaggio A fronte della notizia del pestaggio, resa pubblica dalla madre del ragazzo, il questore ha attivato la Polizia anticrimine per condurre le opportune verifiche e chiarire l'accaduto.