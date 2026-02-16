Sorrentino tuona su La Penna | Il suo più grande errore è il primo giallo dato a Kalulu Dopo di lui andava espulso anche Bastoni per questo motivo 

Stefano Sorrentino ha criticato duramente l'arbitro su un episodio durante la partita tra Inter e Juventus, accusandolo di aver commesso un errore grave. Secondo l'ex portiere, il primo cartellino giallo mostrato a Kalulu ha compromesso la gestione dell'intera partita. Sorrentino sostiene che, con quella decisione, l'arbitro avrebbe dovuto anche espellere Bastoni per un fallo simile. Questo episodio ha fatto discutere molti appassionati e analisti sportivi.

Stefano Sorrentino è tornato sull’episodio di Inter Juve che sta facendo ancora discutere. Vediamo le parole dell’ex portiere del Chievo Verona. Stefano Sorrentino ha parlato a La Nuova DS del tanto discusso episodio dell’espulsione di Kalulu in Inter Juve. Di seguito le sue parole. ULTIME JUVE LIVE IL PRIMO GIALLO – «Il più grande errore di La Penna è il primo giallo dato a Kalulu. E poi un’altra cosa, visto che sei così fiscale, allora o sei fiscale a 360 gradi e io vorrei difendere La Penna, perché abbiamo detto che quella di Bastoni è stata la simulazione perfetta e poi secondo me, è anche un buon arbitro» SU BASTONI – «Nel momento in cui sei fiscale, lo devi essere a 360 gradi, perché dopo il fallo di Kalulu, da regolamento, Bastoni non può chiedere con la mano il cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti.

La moviola di Inter-Juve ha scatenato molte polemiche dopo che i giornali hanno criticato le decisioni di La Penna.

