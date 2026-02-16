Sorpresa Tommaso Saccardi in slalom! 10° con pettorale altissimo! Guida McGrath fuori Vinatzer

Tommaso Saccardi sorprende tutti con il suo risultato nel primo slalom maschile a Milano Cortina 2026, scendendo con il pettorale numero 50 e finendo decimo. La sua performance si distingue in un percorso difficile, mentre il favorito Vinatzer scivola fuori dalla gara. Nel frattempo, il norvegese Atle Lie McGrath si prende la testa della competizione sfruttando il pettorale più basso.

Il norvegese Atle Lie McGrath sfrutta perfettamente il pettorale numero uno e si mette al comando del complicatissimo slalom maschile della Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una prima manche segnata ovviamente da una fitta nevicata, con il manto decisamente instabile e soprattutto con una visibilità davvero al limite, che ha portato a tantissime uscite o comunque con prove portate al traguardo tra mille difficoltà e con distacchi abissali. In testa dunque alla classifica c'è proprio McGrath, che ha preceduto di 59 centesimi lo svizzero Loic Meillard, partito con il pettorale numero 2 e che si è dunque salvato dal disastro successivo.

Tommaso Saccardi si piazza decimo nello slalom di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una prima manche difficile.

