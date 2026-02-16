LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | pazzesco Saccardi con pettorale altissimo! Alle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57 Tommaso Saccardi deve provarci: può succedere di tutto! Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.56 La classifica dopo la prima manche: 1 Atle Lie McGrath (Norvegia) – 56.14 2 Loïc Meillard (Svizzera) – 56.73 (+0.59) 3 Fabio Gstrein (Austria) – 57.08 (+0.94) 4 Timon Haugan (Norvegia) – 57.10 (+0.96) 5 Armand Marchant (Belgio) – 57.34 (+1.20) 6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) – 57.73 (+1.59) 7 Marco Schwarz (Austria) – 58.10 (+1.96) 7 Clément Noël (Francia) – 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale lo slalom di Wengen 2026, con una qualificazione positiva di Saccardi e la sfida di Vinatzer per la rimonta.

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche.

